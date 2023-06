Parla il cugino di Saman "Non voleva più tornare Era felice in comunità"

di Alessandra Codeluppi

"Dopo il primo maggio 2021 vedevo i cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq andare al lavoro. Il fratello di Saman mi sembrava triste". Poi, a domanda dell’avvocato di parte civile Valeria Miari, precisa: "Lo era forse perché la madre era andata in Pakistan".

Chiamato a testimoniare dal pm Laura Galli, si sofferma su diverse circostanze Irfan Amjad, nato nel 1986, cugino di Saman Abbas: sentito ieri, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere relativamente a tre imputati, cioè i genitori e lo zio di Saman, mentre era tenuto a farlo per i due cugini imputati. Non ha puntato il dito contro alcuno di loro.

Nei giorni successivi alla scomparsa della 18enne, ha detto: "Loro mi dissero di riferire a Ivan Bartoli (titolare dell’azienda agricola di Novellara, ndr) che stavano andando a Milano per fare documenti. Mi chiamarono, io dissi loro di venire a parlare di persona. Poi non li ho più sentiti".

Lui lavora nella ditta di via Colombo da dieci anni, è in Italia dal 2002, ha moglie e cinque figli che abitano in Pakistan. Tornando al primo maggio, dice a mezzogiorno di aver visto il fratello di Saman in casa con lo zio Danish Hasnain e i cugini. "Ho chiesto al fratello dove fosse Saman e lui mi disse che era in comunità". L’avvocato Miari lo incalza: "Sa che deve dire la verità?". E Amjad: "Il fratello di Saman mi riferì: ‘Non ti preoccupare che lei tornerà’".

Ha raccontato di aver partecipato alla festa di fidanzamento di Saman in Pakistan con il ragazzo che per lei volevano i genitori: "È mio cugino, lo conosco bene e siamo amici".

Ha detto che sapeva della fuga in Belgio nel 2020 di Saman con un giovane: "La chiamai io perché volevo sentirla, lei non era a casa. Che fosse andata via per conto suo era normale. In quei giorni io ero in Pakistan causa Covid. Lei mi disse che stava bene ed era là con un amico. Poi ho saputo che stava tornando".

Riferisce che, quando Saman e il fidanzato Ayub Saqib, nel dicembre 2020, pubblicarono foto insieme, lui le aveva viste perché gliele aveva mandate il fratello di Saman: "Lui appariva arrabbiato, non so perché. Mi ha detto che era scontento perché lei era andata via". E poi: "Nazia mi disse che dopo il dicembre 2020 Shabbar tornò in Pakistan. Lui non mi disse il motivo".

Al gennaio 2021 avvennero le minacce ai familiari di Saqib perché lui interrompesse la sua storia con Saman. Successivamente, ai tempi in cui Saman era ospite di una comunità protetta a Bologna, lui racconta: "La madre Nazia Shaheen mi disse di riferire a Saman che era preoccupata per lei e di tornare a casa". La ragazza gli disse, stando alle sue parole: "Non voglio più tornare. Vado a scuola, ci sono altre ragazze, sto bene qui".

Parla di quando comprò il biglietto aereo per Nazia Shaheen, il 28 aprile 2020: "Lui (cioè Shabbar, ndr) aveva un debito col negozio. Poi andai a casa per consegnarlo. Dentro c’erano Shabbar, Nazia e i due figli. Sono rimasto una ventina di minuti".

I periti del tribunale, incaricati delle analisi medico-legali, genetiche e archeologico-forensi, avevano chiesto una proroga di cento giorni a partire dal 15 giugno per consegnare l’esito definitivo delle loro analisi. La Corte, durante l’udienza, ha dato loro 60 giorni di tempo aggiuntivo, fino al 15 agosto. Ma i periti dovranno depositare le carte una settimana prima, per dare tempo alle parti di leggerle.