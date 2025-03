Parla la mamma di Juana Cecilia

Venerdì 21 marzo alle 20,45 alla biblioteca di via Dante a Castelnovo Sotto è in programma l’incontro "La forza delle donne: testimonianza e riflessioni sulla violenza di genere". Attesa come ospite Dina Callenaupa Loayza, madre di Juana Cecilia Hazana Loayza, la 34enne peruviana assassinata nel novembre 2021 nel parco di via Patti a Reggio. Per il femminicidio è stato condannato l’ex compagno, reo confesso, Mirko Genco, che all’epoca aveva 24 anni. La signora Dina porterà la sua testimonianza come madre di una vittima di femminicidio. Interviene anche Federica Riccò, avvocato di Nondasola, l’associazione reggiana che promuove questo incontro pubblico in collaborazione con la locale amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative in calendario allestito per la Giornata della donna e contro la violenza.