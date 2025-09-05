Parma, il prosciutto è da festival

"Il turismo diventa un’esperienza". Da oggi fino a domenica torna il festival del Prosciutto di Parma a Langhirano (Parma). Il taglio del nastro è previsto alle 18.30 con la partecipazione di Francesca Romana Barberini, conduttrice della serata e madrina della "tre giorni", insieme a due ospiti d’eccezione: Giulia Ghiretti, medaglia d’oro di nuoto ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, e Francesco Panella, ristoratore di fama internazionale e presentatore televisivo. Quindi non solo prosciutto, ma un vero e proprio viaggio in cui turisti e appassionati si immergeranno nella tradizione, nella cultura e nel gusto di uno degli alimenti emiliani più importanti e riconosciuti al mondo. Tutto questo nello spazio ‘experience’, dove si alterneranno talk, show cooking, momenti di divulgazione e confronto. A farla da padrone, ovviamente, l’inconfondibile gusto del Parma, protagonista anche di un percorso degustativo. Infatti, sarà possibile acquistare un ticket che permetterà di assaggiare tre diverse stagionature, più una quarta variante ottenuta col taglio a mano, abbinate a birre, vini e altre specialità gastronomiche. "Il turismo enogastronomico, rispetto al quale ci siamo mossi con grande anticipo già nei decenni passati, ha raggiunto un ruolo di primissimo piano nella valorizzazione delle nostre eccellenze", dice Alessandro Utini, presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma. Dal 1999, la punta di diamante della kermesse è "Finestre Aperte", il tradizionale appuntamento che si svolge nei primi due week-end di settembre.

L’evento riscuote sempre più apprezzamento da parte dei visitatori, permette di scoprire il ciclo di lavorazione e di degustare il Prosciutto di Parma nei prosciuttifici. A fare da guida saranno i produttori, che mostreranno a 360 gradi come tradizione e passione si uniscano alle caratteristiche uniche del territorio. "Un prodotto come il nostro deve la sua unicità ai tratti peculiari del territorio – dice Utini –: un microclima adatto alla stagionatura e un patrimonio di conoscenze e abilità che le persone tramandano da generazioni e che sono la condizione imprescindibile per l’esistenza del Parma".