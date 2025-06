Parmigiano al fianco delle imprese della filiera Dop

È stato firmato ieri, nella sede del Consorzio del Parmigiano Reggiano, un protocollo d’intesa tra Banca Centro Emilia e il Consorzio, volto a facilitare l’accesso al credito per le imprese della filiera Dop. L’intesa valorizza le forme in stagionatura come garanzia e riconosce il patrimonio produttivo locale come leva strategica per la crescita economica del territorio. A sottoscrivere l’accordo sono stati Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano e Davide Frascari, vicepresidente Vicario di Banca Centro Emilia. L’intesa prevede l’attivazione di linee di credito dedicate a tutti gli attori della filiera produttiva del Parmigiano Reggiano, con l’adozione di un sistema trasparente e certificato dal Consorzio. Le imprese potranno accedere più rapidamente e in modo semplificato a finanziamenti specifici, calibrati sulla stagionalità e sui bisogni reali delle aziende.

"Siamo orgogliosi del nuovo importante accordo raggiunto con Banca Centro Emilia – ha dichiarato Nicola Bertinelli –. Da tempo il Consorzio ha avviato tavoli di confronto con i principali istituti di credito italiani per dare risposte concrete alle esigenze dei produttori della nostra Dop. In anni di grandi sfide, caratterizzati dalle incognite legate alle incertezze macroeconomiche causate dai conflitti in corso e da nuovi limiti imposti al libero commercio, questa è un’ottima opportunità di sviluppo per offrire alle nostre aziende strumenti innovativi per creare ulteriori occasioni di accesso al credito".

"L’accordo – ha affermato invece Davide Frascari – nasce da una visione condivisa: sostenere la filiera del Parmigiano Reggiano significa credere nel futuro delle nostre comunità. Banca Centro Emilia non è un semplice fornitore di servizi, ma un alleato solido e presente che accompagna le imprese, conoscendo a fondo il settore agroalimentare, valorizzando la filiera d’eccellenza del Parmigiano Reggiano in Italia e all’estero".