Parmigiano, dazi raddoppiati a New York. Sul pasticcio dogane interviene Tajani

Non c’è pace sulla questione dazi Ue-Usa che coinvolge uno dei prodotti di punta della nostra filiera, ovvero il Parmigiano-Reggiano. Le dogane portuali Usa di New York e del New Jersey avrebbero applicato un dazio più alto per il re dei formaggi oltre che per il Grana Padano e il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto l’intervento della Task Force Dazi della Farnesina, che si è subito attivata per tutelare le produzioni italiane. Gli addetti del settore spiegano che si tratterebbe di un’interpretazione errata dell’intesa: dagli anni Sessanta le due Dop pagavano un dazio del 15%. Poi, dall’aprile 2025 si è aggiunto un ulteriore 10%, portando il totale al 25%. Infine, dal 7 agosto 2025 i dazi Usa sul Parmigiano-Reggiano sono passati dal 25% al 15% grazie a un accordo tra Stati Uniti e Unione Europea che ha uniformato le tariffe a questo nuovo livello. Il problema che si è verificato oggi nasce dal complesso meccanismo che regola l’importazione negli Stati Uniti dei formaggi a pasta dura, prodotti con latte vaccino, come appunto il Parmigiano-Reggiano e il Grana Padano. L’accordo prevede che un certo quantitativo di formaggio europeo possa entrare nel mercato Usa con un dazio del 15%.

Oltre tale quantità, sulla parte eccedente viene applicato un dazio fisso di 2,2 euro al chilo. Tajani, ha subito chiesto la corretta applicazione dell’intesa. "È stato erroneamente applicato un dazio aggiuntivo del 15% - ha sottolineato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano-Reggiano -, raddoppiando in sostanza il dazio". La Farnesina ha effettuato passi specifici sull’ambasciata Usa a Roma e sulla direzione generale Commercio della Commissione Ue e analoghe istruzioni sono state date all’Ambasciata a Washington. Non potevano mancare le reazioni dei consorzi tutela delle due Dop.

"La Farnesina - continua Bertinelli - ha chiesto garanzie sulla corretta applicazione dell’intesa UE-USA sui dazi perché in dogana, su alcune partite di Parmigiano Reggiano, è stato applicato un dazio superiore al 15%. Il meccanismo è piuttosto complesso. Esiste un quantitativo pari a "x" tonnellate di formaggio proveniente dall’Unione Europea fatto con latte vaccino e a pasta dura che può essere importato negli USA. Su questo, è stato applicato correttamente il dazio del 15%. Sulla parte che va oltre questo quantitativo, che cuba circa il 30% del totale delle importazioni, e che era soggetta a un dazio fisso pari a 2,2 euro al kg che su un prezzo di circa 17 euro al kg portava il dazio al 15%, è stato erroneamente applicato un dazio aggiuntivo del 15%, raddoppiando in sostanza il dazio, senza rispettare l’accordo di un 15% all-inclusive".

Sulla stessa lunghezza d’onda si è posizionato anche il Consorzio del Grana Padano, ringraziando l’intervento della Farnesina. "Siamo grati al Ministero degli Esteri - conclude Bertinelli -, in particolare al Ministro Antonio Tajani, per essere intervenuto per fare chiarezza e confidiamo su una futura corretta applicazione dell’Intesa".

Cesare Corbelli