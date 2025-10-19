Parmigiano, il bilancio sostenibile: "Il territorio è il nostro pilastro"

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano pubblica il suo primo bilancio di sostenibilità, inaugurando un sistema strutturato e trasparente di rendicontazione ambientale, sociale, economica e di governance, rafforzando il suo ruolo di custode della qualità e della sostenibilità nella filiera. Il documento, approvato dal Cda, col coinvolgimento degli stakeholder ha permesso di individuare i temi più significativi per il Consorzio (qualità e sicurezza del prodotto, sostenibilità del sistema Parmigiano Reggiano, tutela e valorizzazione del territorio, condotta etica, trattamento delle pari opportunità, stabilità di mercato, formazione e competenze) ponendo le basi per individuare le future iniziative da intraprendere. Il Consorzio, che conta 91 dipendenti, è coordinato dalla direzione e servizi generali, e comprende tre aree operative: istituzionale, tecnico-scientifica, e per la promozione che operano di concerto con la governance nella gestione della Dop come un modello di sostenibilità, con un approccio fatto di rispetto non solo per l’ambiente, per il territorio e per le bovine, ma anche per i cittadini, che meritano una corretta informazione per una sana alimentazione, per preservare le tradizioni e tutelare la qualità.

"Con la pubblicazione del Bilancio – dichiara Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio – rinnoviamo la volontà di agire come custode di una marca iconica globale, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile capace di coniugare tradizione, qualità e responsabilità verso le generazioni future. Da sempre, l’impegno per la tutela del territorio, la valorizzazione della filiera, la salvaguardia delle tradizioni e la garanzia di qualità del Parmigiano Reggiano rappresentano i cardini della nostra azione. Questo documento non è solo un esercizio di rendicontazione, ma l’inizio di un percorso che ci permetterà di misurare in modo oggettivo il nostro impegno verso la sostenibilità, condividendo con consorziati e stakeholder risultati, azioni e obiettivi".