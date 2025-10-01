Parmigiano, l’export vola. Superate le vendite in Italia

Il Parmigiano Reggiano è sempre più un prodotto internazionale: nei primi mesi del 2025 la quota export per la prima volta ha superato le vendite in Italia, attestandosi al 53,2%, pari a 49.030 tonnellate, con una crescita del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel dettaglio, sono stati registrati risultati particolarmente positivi sui tre principali mercati extra Ue: Usa (10.771 tonnellate, +3,1%), primo mercato estero della Dop, Regno Unito (5.608 tonnellate, +10,4%) e Canada (2.482 tonnellate, +12,9%). Note positive anche per Norvegia (386 tonnellate, +11,3%) e Svezia (1.621 tonnellate, +7,9%).

In leggera flessione Francia (9.864 tonnellate, -0,7%) e Germania (6.709 tonnellate, -1,3%), rispettivamente secondo e terzo mercato estero della Dop: dopo un 2024 eccezionale (rispettivamente +9,1% e +13,3%), le vendite hanno registrato una stabilizzazione.

"Il 2025 segna una tappa storica per il Parmigiano Reggiano – ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio – Nei primi otto mesi dell’anno l’export ha superato per la prima volta le vendite sul mercato interno, raggiungendo il 53,2% del totale. Stati Uniti, Regno Unito e Canada trainano questa crescita con incrementi a doppia cifra, confermando la nostra Dop come un brand globale capace di distinguersi anche in contesti competitivi e ricchi di imitazioni". E il Consorzio anche quest’anno sarà presente ad Anuga, in Germania, da sabato a mercoledì, per la più importante manifestazione fieristica trade al mondo dedicata al food and beverage, con 7.900 espositori e oltre 140.000 visitatori da 200 paesi.