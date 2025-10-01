Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ha vinto senza urlare
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Francesca AlbaneseBlocco trafficoAlberi gratisSupermercati risparmioDroni italianiEletti Marche
Acquista il giornale
CronacaParmigiano, l’export vola. Superate le vendite in Italia
1 ott 2025
ALESSANDRA CODELUPPI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Parmigiano, l’export vola. Superate le vendite in Italia

Parmigiano, l’export vola. Superate le vendite in Italia

Nei primi mesi 2025, il re dei formaggi meglio all’estero che nel mercato interno. Record in Stati Uniti, Regno Unito e Canada. Flessione in Francia e Germania. .

Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano

Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano

Il Parmigiano Reggiano è sempre più un prodotto internazionale: nei primi mesi del 2025 la quota export per la prima volta ha superato le vendite in Italia, attestandosi al 53,2%, pari a 49.030 tonnellate, con una crescita del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel dettaglio, sono stati registrati risultati particolarmente positivi sui tre principali mercati extra Ue: Usa (10.771 tonnellate, +3,1%), primo mercato estero della Dop, Regno Unito (5.608 tonnellate, +10,4%) e Canada (2.482 tonnellate, +12,9%). Note positive anche per Norvegia (386 tonnellate, +11,3%) e Svezia (1.621 tonnellate, +7,9%).

In leggera flessione Francia (9.864 tonnellate, -0,7%) e Germania (6.709 tonnellate, -1,3%), rispettivamente secondo e terzo mercato estero della Dop: dopo un 2024 eccezionale (rispettivamente +9,1% e +13,3%), le vendite hanno registrato una stabilizzazione.

"Il 2025 segna una tappa storica per il Parmigiano Reggiano – ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio – Nei primi otto mesi dell’anno l’export ha superato per la prima volta le vendite sul mercato interno, raggiungendo il 53,2% del totale. Stati Uniti, Regno Unito e Canada trainano questa crescita con incrementi a doppia cifra, confermando la nostra Dop come un brand globale capace di distinguersi anche in contesti competitivi e ricchi di imitazioni". E il Consorzio anche quest’anno sarà presente ad Anuga, in Germania, da sabato a mercoledì, per la più importante manifestazione fieristica trade al mondo dedicata al food and beverage, con 7.900 espositori e oltre 140.000 visitatori da 200 paesi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata