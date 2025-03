Parmigiano, nuovi record per la ‘Culla’

Il Comune di Bibbiano resta "al vertice" della produzione del Parmigiano Reggiano Dop, rafforzando il proprio ruolo di leader nel settore caseario. Nel 2024, secondo la nota de ‘La Culla’, la produzione locale ha confermato la stessa produzione del 2023 (+37 forme nel 2024) nonostante la non produzione di un caseificio per sospensione dell’attività, consolidando il primato nel territorio per numero di forme prodotte in rapporto alle dimensioni comunali. Con sei caseifici attivi su sette, Bibbiano mantiene il proprio ruolo centrale nella filiera produttiva del formaggio più imitato al mondo, ma mai eguagliato.

I caseifici operativi nel 2024 sono: Centro Ghiardo (matr. 172), Scalabrini (matr. 180), Moderna (matr. 190), Dotti (matr. 200), Paverazzi (matr. 210) e Nuova (matr. 629). A questi si aggiunge l’Agricola Quattro Castella (matr. 111), che ha temporaneamente sospeso la produzione. Tutti i caseifici attivi sono soci del Consorzio ‘Bibbiano la Culla’, presieduto da Umberto Beltrami, già assessore al Parmigiano Reggiano Dop del Comune dal 2005 al 2014.

Dal 2005 – anno di istituzione del primo assessorato comunale al Parmigiano Reggiano in Italia – al 2024, in 20 anni la produzione a Bibbiano è aumentata del 120%. Nel 2005, i sette caseifici locali producevano 67.052 forme, mentre nel 2024 la produzione ha raggiunto le 147.433 unità, con un incremento di 80.381 forme.

Secondo Beltrami, questo aumento è dovuto soprattutto alla "crescente preferenza degli allevatori dei Comuni limitrofi di conferire il latte alle strutture bibbianesi, considerate più vantaggiose sotto il profilo economico". Il Parmigiano Reggiano prodotto a Bibbiano è sinonimo "di bontà, qualità e rispetto per la tradizione – continua la nota –. Non a caso, il Comune continua a primeggiare nella cosiddetta ‘Isola del Tesoro’, l’area di produzione della Dop più premiata al mondo.

Nel 2024, nell’intero comprensorio (che comprende le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova - destra Po - e Bologna - sinistra Reno) sono state prodotte 4.079.250 forme, con un incremento dell’1,62% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, la provincia di Reggio Emilia ha registrato una lieve flessione, con 1.217.128 forme prodotte (-0,02% rispetto al 2023). Bibbiano rappresenta oggi il 12% della produzione provinciale e il 3,6% del totale del comprensorio, mantenendosi al primo posto tra i 174 comuni della zona di produzione per numero di forme prodotte in rapporto alle dimensioni territoriali (superficie: 28,16 chilometri quadrati, popolazione 10.184 abitanti ad agosto del 2023).