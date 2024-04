Parmigiano Reggiano e consorzio ’La culla’. Un seminario speciale all’università di Parma

Il Re dei Formaggi e il consorzio bibbianese ’La culla’ salgono in cattedra all’Università di Parma, con un seminario all’interno del corso di laurea in Scienze gastronomiche. L’idea, il progetto e la concretizzazione della Culla è stata esposta dal Umberto Beltrami, già assessore al Parmigiano Reggiano sotto l’allora sindaco Sandro Venturelli. Partendo dalle origini, Beltrami ha presentato ai 40 studenti una lunga esposizione ospite del professor Paolo Tegoni, che ha aperto il seminario ’Gastronomia: prodotti e territori’. Beltrami ha illustrato le caratteristiche del ’Distretto dei prati stabili’ della media Val d’Enza, che comprende 10 comuni, e del comprensorio (2 regioni, 5 province e 174 Comuni). I suoi 7 caseifici di Bibbiano, dal 2005 al 2023, hanno aumentato la produzione da 67mila a 152mila forme, con un incremento del 127% (mentre nel Comprensorio è stato del +28%). Ha illustrato le necessità d’acqua delle aziende agricole della filiera, e i rischi dei cambiamenti climatici. Ha anche parlato di quanto contino il senso di appartenenza e l’orgoglio identitario per gli attori della filiera, e della recente nascita del consorzio ’La Rossa’, produttore di Parmigiano Reggiano col latte di sole Vacche Rosse, e con sede legale a Bibbiano. La conclusione è stata eclatante, con l’apertura di una forma di Dop 30 mesi a cura della mastra casara Giorgia Copelli della Latteria Sociale Nuova Bibbiano, seguita da una degustazione didattica a cura di Fabio Giberti, parmelier della associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano Apr.

Francesca Chilloni