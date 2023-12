Parmigiano Reggiano in Sala del Tricolore

Il Parmigiano Reggiano, formaggio più premiato al mondo, simbolo del Made in Italy, è stato festeggiato nella sala dov’è nata la bandiera nazionale. Ieri, in Sala del Tricolore del Comune di Reggio, si è infatti tenuta la cerimonia dedicata ai caseifici vincitori dei World Cheese Awards. Con ben 150 medaglie assegnate da una giuria di 264 esperti provenienti da 38 paesi, il Re dei formaggi si è riconfermato per l’undicesima edizione consecutiva il più premiato alla competizione internazionale di riferimento nel mondo dedicata ai formaggi, svoltasi a Trondheim, in Norvegia. Per il Consorzio del Parmigiano Reggiano hanno partecipato Nicola Bertinelli, presidente, e Simone Ficarelli, ufficio marketing internazionale. Sono inoltre intervenuti Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, Mariafrancesca Sidoli, assessora a Commercio, attività produttive, valorizzazione del centro storico del Comune di Reggio Emilia, e Gabriele Arlotti, ideatore della Nazionale del Parmigiano Reggiano.