Parmigiano Reggiano. La scommessa sportiva al fianco dei New York Jets

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano e i New York Jets, tra i team più prestigiosi e amati della National Football League, hanno dato il via a una partnership strategica pluriennale in occasione della stagione NFL 2025. La collaborazione, che fa seguito a quella come sponsor ufficiale del Miami Open 2025, è la prima nella storia del Consorzio con una squadra sportiva professionistica statunitense. I Jets giocheranno la prima partita della stagione questa domenica, 7 settembre, con i Pittsburgh Steelers al MetLife Stadium: per integrare il Parmigiano Reggiano nell’esperienza di gara dei Jets, i due brand hanno svelato nuove attivazioni al MetLife Stadium, che spaziano dalle proposte gastronomiche alle apparizioni sui maxischermi durante le partite casalinghe.

All’interno del MetLife Stadium, piatti a base di Parmigiano Reggiano saranno serviti in diverse aree di ristorazione, tra stazioni di antipasti e postazioni di pasta mantecata direttamente nelle forme. Le proposte gastronomiche nei club esclusivi dello stadio evolveranno durante la stagione e i tifosi avranno l’opportunità di vincere premi speciali, tra cui forme personalizzate di Parmigiano Reggiano.

"Siamo felici di scendere in campo al fianco di una leggenda del football americano come i New York Jets, con cui condividiamo valori fondamentali come eccellenza e impegno verso la grandezza – ha dichiarato Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano –. Gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato estero del Parmigiano Reggiano, con una quota pari al 22,5% e oltre 16mila tonnellate esportate nel 2024, e i Jets sono uno dei simboli più forti di New York. Con questa sponsorizzazione vogliamo rafforzare il nostro legame con la cultura americana" anche per scongiurare una sonora ripercussione dei dazi.

"Questa partnership rafforza l’impegno di lungo periodo dei Jets nel proporre ai tifosi una cucina internazionale di livello mondiale, all’altezza delle aspettative dei nostri sostenitori sia al MetLife Stadium che in tutta New York City – dichiara Jeff Fernandez, senior vice president, business development + ventures dei New York Jets –. Siamo impazienti di lavorare insieme a Parmigiano Reggiano per offrire esperienze sempre nuove e gustose".