Parmigiano Reggiano: "L’offerta va programmata Si teme per le elezioni in Usa"

L’assemblea generale dei Consorziati del Parmigiano Reggiano, ieri al Classic Hotel di Reggio, ha approvato a larga maggioranza (98,6% dei consensi) il bilancio consuntivo 2023, che si è chiuso con un totale ricavi di 68.296.447 euro (vs. 54.392.257 nel 2022), un totale costi di 68.157.425 euro (vs. 54.278.508 nel 2022) e dunque un utile di esercizio di 139.022 euro (vs. 113.749 nel 2022). Inoltre, l’incontro ha previsto un momento di discussione aperto anche ai produttori latte incentrato sul tema del Piano Regolazione Offerta.

L’assemblea è stata dunque l’occasione sia per fare un bilancio del 2023, anno in cui è stata immessa sul mercato la produzione più alta della Dop, quella del 2021 (4,1 milioni di forme), in un contesto legato alle incertezze macroeconomiche causate dai conflitti internazionali e al trend inflattivo che ha ridotto il potere d’acquisto delle famiglie, sia per definire la proposta per il Piano Regolazione Offerta 2026-2031, con l’obiettivo di dare continuità nei prossimi anni alle condizioni di equilibrio della produzione che si sono riaffermate dalla seconda metà del 2023. In tale contesto si è evidenziata l’importanza di uno strumento di stabilizzazione come il Piano Regolazione Offerta, che consente di programmare la produzione di Parmigiano Reggiano in linea con la capacità dei mercati di assorbirla senza correre il rischio di svalorizzare il prodotto.

Il Consorzio si è attivato già da diversi anni per offrire un’alternativa attraverso la pratica della scolmatura, ovvero la compensazione economica agli allevatori che, in caso di sovrapproduzione o di crisi, cedono al di fuori della filiera parte del latte in sovrappiù idoneo a produrre Parmigiano Reggiano.

"Per il Parmigiano Reggiano il 2023 è stato un anno di grandi sfide", ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano. "Il 2023 rimarrà nella storia del Consorzio anche e soprattutto perché è un anno che ci ha insegnato tante lezioni. La prima è senz’altro l’importanza della programmazione dell’offerta. Non possiamo più pensare di produrre una quantità di Parmigiano Reggiano non in linea con la capacità dei mercati di assorbirla senza correre il rischio di svalorizzare il prodotto. Si è quindi compresa l’importanza di rispettare il piano produttivo. Il Consorzio si è attivato già da diversi anni per offrire un’alternativa attraverso la pratica della scolmatura. Il Consorzio dovrà inoltre utilizzare le sue risorse non solo nelle funzioni di tutela e vigilanza, ma anche per investire sulla crescita nei mercati esteri, che rappresentano il futuro della nostra Dop. Ciò impone una partnership sempre più forte tra i produttori e quei commercianti che dispongono di una rete vendite e della forza per affrontare i mercati internazionali. È evidente come, in questo scenario, gli Usa svolgano un ruolo fondamentale, e il perché siamo particolarmente preoccupati dal risultato delle elezioni di novembre, in cui rischia di prevalere una politica di protezionismo".