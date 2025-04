Parmigiano Reggiano. Produzione di montagna. Il nostro Appennino al top

Reggio sempre prima per produzione di forme di Parmigiano Reggiano di montagna, anche se dopo le elezioni del 26 marzo i venti caseifici dell’Appennino non hanno nessun rappresentante nell’assemblea del Consorzio di tutela. In precedenza i consiglieri nel Cda erano due: Giuseppe Sironi (Latteria sociale Fornacione, Felina di Castelnovo Monti) e Giuseppe Ruggi (Latteria sociale San Pietro, Valestra di Carpineti). Le aziende montane sperano ora che l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi sani il vulnus nominando un rappresentante della zona come 29esimo consigliere dell’assemblea consortile.

Secondo i dati diramati dal Consorzio insieme al riepilogo al 31 dicembre, anche nell’ultimo mese dello scorso anno nel comprensorio della Dop la produzione ha continuato ad aumentare: 3.831 forme in più, che rappresentano +1,14%. Il 2024 è stato un anno da record: nei dodici mesi, con 4 milioni 79mila e 248 forme, si è avuto un incremento del +1,62% sul 2023. La variazione nelle diverse fasce altimetriche conferma la tendenza dei primi mesi 2024 con bassa pianura a +1,16%, alta pianura a +1,62% e appunto la montagna a +2,55%. E la montagna reggiana con le sue 20 aziende è prima per produzione con quasi 314mila forme sulle 884mila di tutta la zona montana della Dop (l’Appennino parmense si ferma a poco meno di 258mila, nonostante la presenza di 30 aziende). In termini percentuali, la montagna reggiana registra un +3,81% sul 2023. L’andamento nelle diverse province registra aumenti su Mantova (+6.19%, 15 caseifici), Bologna (+5.13%, 7 aziende), Modena (+1.71%, 43 caseifici) e Reggio (+0.33%, 49 aziende), e leggero calo su Parma (-0.58%, 65 aziende). La produzione media giornaliera si attesta sulle 10.927 forme/giorno. Il trend di crescita si conferma anche nei primi due mesi 2025 con 673.336 forme (+ 0,35%) in tutta l’area Dop. Ma se si analizzano le diverse fasce altimetriche, la bassa e l’alta pianura calano (rispettivamente del -3,48% e del -0,41%), mentre la montagna aumenta dell’1,48%.

Rispetto alle vendite retail, in gennaio il Parmigiano-Reggiano ha registrato un +12,% dispetto al mese di dicembre. Il problema enorme è che i cloni "similari" nei negozi hanno rubato il 25,6% delle vendite totali dei formaggi a pasta dura (Parmigiano-Reggiano, Grana Padano e TrentinGrana). Mediamente un chilo di prodotto "clone" costa 13-14 euro, a fronte dei 20,6 euro medi del "Re dei formaggi". Ma la convenienza economica non è il solo motivo che orienta le scelte dei consumatori al supermercato: gli esperti dei Consorzi ritengono che, se le vendite dei similari sono addirittura cresciute di oltre il 10% in febbraio, è anche perché chi compra fa confusione…

Tra le strategie che il Consorzio sta varando per rendere il Parmigiano-Reggiano sempre più riconoscibile e amato, c’è il trasformare i caseifici in luoghi non solo di produzione e acquisto, ma anche di cultura e socialità. Tra le iniziative, ingaggiare graffitisti di fama per decorare le pareti esterne delle latterie. La prima in assoluto che ha aderito alla proposta (nella foto) è quella di Villa Curta (la ‘sua’ Erika Sartori è nel CdA del Consorzio), dove nel pomeriggio di domenica 13 aprile per la rassegna "Caseifici Aperti" sono in programma una serie di giochi ed eventi tra cui una spettacolare cottura a legna con casari, fuochisti ed attori.