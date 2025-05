Parmigiano Reggiano sul menù, ma non è quello vero: i Nas multano un pub

Sul menù c’era scritto “Parmigiano Reggiano”, ma non era quello vero. È una delle violazioni contestate dai Nas di Parma al titolare di un pub di Reggio, dopo un controllo svolto insieme al personale del Consorzio di tutela della Dop. Per “evocazione impropria del Parmigiano Reggiano Dop”, nei confronti del fornitore del pubblico esercizio è stata emessa una multa di quattromila euro.

Il gestore dell’attività, oltre che per l’indicazione non veritiera dell’alimento servito, è stato invcece multato con duemila euro anche per altre irregolarità: contenitori dei rifiuti non idonei, pavimentazione danneggiata, materiale superfluo nel deposito, mancata notifica del magazzino all’autorità competente e assenza della lista degli allergeni.

Sempre a Reggio città, presso un ristorante, sono state accertate carenze igienico-sanitarie nei locali cucina e deposito: sporcizia diffusa, ragnatele non rimosse e unto vetusto sulla cappa di aspirazione fumi. Il titolare è stato sanzionato con mille euro di multa.

