Parmigiano Reggiano trionfa ai World Cheese Awards con 5 Super Gold

La cerimonia che esalta l’eccellenza dell’arte casearia si è tenuta ieri in sala Tricolore, con l’assegnazione dei premi ai caseifici giudicati fra i migliori al mondo nella sfida del World Cheese Awards, tenutosi a Viseu (Portogallo) il 17 novembre scorso.

Tra 4.786 campioni, valutati in oltre cento tavoli dai palati di 240 giudici, i caseifici della Nazionale del Parmigiano Reggiano e Cheesitaly-Nazionale italiana formaggi hanno collezionato un totale di 5 etichette Super Gold e 128 riconoscimenti, stabilendo un record. In particolare sono 118 le medaglie per la Nazionale Pr, cui si aggiungono i 10 premi di CheeseItaly, con diversi primati caseari.

"Il Parmigiano Reggiano rappresenta l’eccellenza di queste terre e un comparto alimentare che garantisce posti di lavoro e dà valore a chi lo produce – apre Stefania Bondavalli, assessora al Commercio –. Il vostro è un contributo inestimabile, anche ora, nella sfida imprescindibile della sostenibilità".

"Abbiamo conseguito premi nel mondo del Parmigiano Reggiano, con numeri mai raggiunti prima per un singolo formaggio" aggiunge Gabriele Arlotti, CEO dei due gruppi: 31 ori, 45 argenti e 37 bronzi per Nazionale Parmigiano Reggiano; estremamente positivo anche il bilancio di CheeseItaly Nazionale formaggi con 1 oro, 5 argenti (tra cui l’azienda del giovane Alessandro Criscione di soli 47 capi di bestiame a Ragusa) e 4 bronzi per caseifici in Lombardia, Trentino, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia.

I 5 Super Gold al Parmigiano Reggiano sono stati assegnati a Società Agricola Fratelli Boldini (Traversetolo) inferiore ai 23 mesi, Latteria sociale Moderna (Bibbiano) per la categoria 30-39 mesi, Caseifici Granterre-La Nuova 2000 (Cavriago) oltre 40 mesi, Casearia F.lli Dotti (Bibbiano) 30-39 mesi, Antica Fattoria Scalabrini di Ugo e Bruno Società Agricola 30-39 mesi (Bibbiano), premiata dall’assessore Davide Prandi.

Presenti alla cerimonia, i presidenti di Afidop (Associazione formaggi italiani dop e igp) e Consorzio Gorgonzola, di La Barchessa-Museo storico del Parmigiano Reggiano, il vicepresidente GranTerre e testimonial della Nazionale Parmigiano Reggiano e Nazionale italiana formaggi: "Celebriamo un prodotto che vale al consumo 3 miliardi di euro, il nostro vanto è produrlo nel mondo".