‘Parole disarmanti’: reading narrativo

Si intitola ‘Parole disarmanti’ il reading narrativo sul disarmo culturale, a cura dei partecipanti al laboratorio di narrazione di comunità, che si svolgerà ad Albinea il 27 gennaio in sala civica. Saranno due le repliche: una alle 18.45 e l’altra alle 20.45. L’evento è a partecipazione gratuita con prenotazione. Sarà proposto uno spettacolo di narrazione per allenarsi a disarmare e smilitarizzare il linguaggio, la cultura e le menti. La regia sarà di Valentina Tosi e l’organizzazione di Associazione Istarion Teatro Dea con il patrocinio del Comune. Per prenotarsi inviare una email a [email protected] ð 335.7661937. Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook del Comune di Albinea.