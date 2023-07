Parole e musica a Villa Segrè con Mammi e le canzoni di Battisti

Parole e Musica. da oggi al 9 luglio, per le Notti a Villa Segré di Casalgrande. La suggestiva cornice di via Reverberi vuole valorizzare il lavoro di alcuni artisti conosciuti o emergenti. Il programma prevede stasera alle 21,30 la presentazione del romanzo "Resman" di Marco J Mammi, conosciuto per la sua attività di cantautore, che in breve tempo si è affermato come uno tra i più popolari cantori di Reggio e del suo dialetto. Protagonisti i grandi classici della musica emiliana riletti dalla creatività e dalla padronanza del linguaggio. Domani alle 21,30 il concerto de "I Giardini di Lucio" con un tributo a Lucio Battisti. Sabato 8 luglio alle 21,30 presentazione di "Uscire dal mondo", il nuovo libro di Edoardo Albinati. Infine, domenica 9 luglio alle 21,30 "Made in Emilia", il nuovo show dei Borghi Bros.