Parole, musica e immagini: che serata con i Cccp

Il 21 e 22 ottobre 2023 - quasi trentaquattro anni dopo i loro ultimi concerti - i Cccp Fedeli alla linea si ritrovano sul palco del Teatro Valli per festeggiare l’inaugurazione di "Felicitazioni!", una mostra ai Chiostri di San Pietro a loro dedicata. Il "Gran Gala Punkettone" è stato a tutti gli effetti una reunion alla cui chiamata numerosissimi fan hanno risposto.

Stasera i Cccp Fedeli alla linea si ritroveranno nuovamente al Valli (dalle 20,30) per uno spettacolo di parole, musica e immagini diviso in due atti: una speciale proiezione in anteprima nazionale del "Gran Gala Punkettone", seguita dalla rappresentazione del primo atto della "Cerimonia Pubblica di commiato e ringraziamento di Cccp". Uno spettacolo in esclusiva per il Valli, con la regia di Fabio Cherstich. Lo spettacolo di parole e musica di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur - che ha visto la partecipazione sul palco anche di Daria Bignardi, Alba Solaro e Andrea Scanzi - sarà dal 28 marzo disponibile in audio e video in diversi formati (già disponibili al link: https://cccp.lnk.to/grangala).

Questa estate i CCCP – Fedeli alla linea saliranno di nuovo sul palco delle principali città italiane per il tour finale "CCCP – ultima chiamata", ideato e curato in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti, che prenderà il via il 30 giugno da Roma. È stato inoltre annunciato anche Cccp – ultima chiamata, l’ultimo tour annunciato dal gruppo, al via il 30 giugno dal Circo Massimo di Roma. Questa estate i Cccp saliranno quindi ancora sul palco di alcune piazze italiane per un’ultima chiamata. Dopo Roma le tappe successive saranno Legnano (Milano), Napoli, Bari, Piazzola sul Brenta (Padova), Taormina, Rimini. I biglietti di stasera su https://bit.ly/3F1VXR1

Stella Bonfrisco