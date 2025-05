Parrocchia di Gavassa, nuova palestra

Un tuffo nel passato che ricorda i veri valori della terra reggiana. Ieri mattina si è svolta una grande festa a Gavassa per l’inaugurazione della palestra che si è rifatta il look dopo i lavori di ristrutturazione. Una sfida lanciata a fine 2024 e vinta con una forza di solidarietà che al giorno d’oggi è merce sempre più rara. Infatti, il progetto di crowdfunding, intitolato ’Alza Schiaccia e Facciamo festa’, lanciato dalla parrocchia di Gavassa insieme alla locale società sportiva Us Daino aveva l’obiettivo di raccogliere 25mila euro dei 60mila necessari per il rifacimento della pavimentazione per rispondere alle normative sportive e garantire la sicurezza e l’accoglienza per le numerose attività che ospita, oltre alla cucina adiacente. Il risultato finale recita 111mila euro raccolti, frutto delle donazioni di 347 sostenitori, che permetteranno ulteriori lavori.

La cerimonia con il classico taglio del nastro si è svolta subito dopo la Messa celebrata nella parrocchia adiacente e il primo a fare gli onori di casa è stato proprio il parroco don Luciano Pirondini che ha benedetto la struttura ricordando in preghiera le persone che hanno edificato la palestra e non ci sono più: "Le cose grandi e belle si fanno quando ci si mette insieme e questa palestra, costruita con l’aiuto e i sacrifici dei nonni che hanno lavorato con carriola e badili, ora dovrà essere custodita dalle nuove generazioni".

Un applauso scrosciante è partito proprio dai figli di quelli che erano in prima linea a cavallo degli anni ‘80-‘90 protagonisti proprio dell’edificazione della palestra. "Abbiamo rivissuto – dice il presidente del Daino Gavassa, Ezio Siligardi – le atmosfere di quegli anni, con i genitori delle bimbe tesserate che ci hanno aiutato a dipingere i muri della palestra". Un aiuto è arrivato anche dal Conad Le Vele con un contributo di 5mila euro frutto della conversione dei punti della spesa in soldi grazie a tanti donatori che hanno rinunciato a buoni spesa e premi. Purtroppo, sorpresa finale mancata, ma giustificata: alla cerimonia doveva essere presente anche Paolo Rozzio, sostenitore vip dell’iniziativa, ma l’allenamento mattutino in vista dell’ultima di campionato a Brescia lo ha trattenuto sul campo. Il capitano granata ha comunque mandato un video a Silvia Corradini, promotrice dell’iniziativa del crowdfunding, che ha letto il messaggio di ringraziamento del calciatore a tutta la comunità di Gavassa per aver partecipato così calorosamente al progetto.

c. c.