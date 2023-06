Parroci uccisi e beati "Non è un fatto politico Iemmi fu ’rimosso’ dalla memoria"

di Saverio

Migliari

La definisce "una gran bella notizia" e ci tiene (lo ripete tre volte) a marcare la differenza sostanziale che sta tra Storia e Fede. Perché se don Pasquino Borghi, trucidato dal regime fascista, e don Iemmi, ucciso da partigiani comunisti, potranno essere beati assieme è soltanto per la loro adesione più pura al Vangelo. La politica, in questo caso, non c’entra. Pierluigi Castagnetti, membro d’onore dell’anima cattolica del Pd, non perde l’occasione per poter dire la sua su questo processo di beatificazione avviato dal vescovo Giacomo Morandi.

Onorevole Castagnetti, cosa l’ha colpita di questa decisione della diocesi?

"Innanzitutto vorrei dire questo: forse non si è segnalato il fatto che da anni gruppi di sacerdoti e laici lavorano per mettere in evidenza le qualità di Borghi, ma anche di Iemmi. Da anni nella diocesi queste due figure sono esaminate e approfondite. Giovannelli, che voi avete intervistato, ha avuto un ruolo molto importante, così come anche don Carlo Lidner e Sandro Spreafico".

Tanti documenti, ma solo ora si arriva alla proposta.

"Come sempre accade per queste proposte, la Chiesa lascia sedimentare il tema il tempo necessario per poterlo corredare di documentazioni, e anche per prendere le distanze dal momento storico interessato. Il merito del vescovo Giacomo è stato quello di cogliere l’eccezionalità di queste figure".

Una mossa raffinata, che va anche nella direzione della famosa ’riconciliazione’.

"L’operazione della Chiesa non è una operazione politica, né di riscrittura della storia. Bisogna spogliarla del pur comprensibile significato politico che le attribuiamo. Io sono presidente della Fondazione Fossoli: a Fossoli hanno legato la loro vita gli unici due deportati beatificati nella storia italiana. Ho visto le motivazioni della beatificazione e sono sempre, esclusivamente, di natura religiosa. Essenzialmente il criterio è la fedeltà al vangelo fino al martirio. Ci tengo a dir questo, a fare questa distinzione, perché sono interessato che questi processi arrivino in porto senza ostacoli".

Quali le similitudini e quali le differenze tra i due possibili beati?

"Innanzitutto va segnalato che sono entrambi partigiani. E non assassinati nello stesso modo. Uno dallo Stato, dal regime, non dai fascisti e basta. E un altro assassinato non “dai“ partigiani, ma “da“ partigiani, sicuramente comunisti. Non è stata la Resistenza ad uccidere don Iemmi. Entrambi, poi, sono andati consapevolmente incontro alla loro morte per non tradire la loro fede. Così si giustifica la beatificazione".

La storia di don Iemmi sembra combaciare con l’invocazione ’Chi sa parli’ di Otello Montanari: un prete partigiano, ma non comunista, fatto fuori per le sue posizioni pacifiste all’indomani della Liberazione.

"Non c’è dubbio che sia così. Il ’Chi sa parli’ è stato fondamentale: ha avviato un processo di verità storica. Io ricordo anche Giorgio Bocca, un grande partigiano, che disse “senza i preti e i canonici di montagna la Resistenza non avrebbe potuto svilupparsi“. Li chiamava “porti sicuri“".

Eppure per don Borghi giustamente abbondano intitolazioni a strade, piazze e scuole. Per Iemmi c’è ben poco.

"Non è un caso certamente. Per don Iemmi c’è stata una sorta di rimozione della memoria".

La Reggio di oggi pensa che sia pronta ad accogliere la memoria anche di Iemmi?

"Io penso che la città di Reggio sia pacificata anche rispetto a questi temi. Intanto perché la distanza di 80 anni aiuta, ma anche perché lo strumento di pacificazione principale è stata la Carta Costituzionale, per chiudere anche la guerra civile. Anche grazie a Togliatti, possiamo dirlo. C’era la consapevolezza, nei gruppi politici, che bisognava chiudere una fase. E questa è la ragione per cui quando De Gasperi nel ’47 partecipò alla conferenza di pace, riuscì a portare a casa un risultato così importante. Gli occhi benevoli rivolti verso l’Italia c’erano grazie a questa operazione di bonifica dai veleni della guerra".

Giovannelli svela nella nostra intervista che un parente di don Iemmi ricevette un rosario da un famigliare di un suo assassino. A noi questo ha fatto pensare alla giustizia riparativa e all’esempio di Agnese Moro e Franco Bonisoli. Potrebbe servire anche nel processo di riconciliazione rispetto alla guerra civile dopo la Liberazione, secondo lei?

"Non c’è dubbio, ma andrebbe fatta quando i protagonisti sono in vita ancora. Mi spiego: un conto è farlo da figlio in nome del padre che non c’è più, un altro è il caso di Moro e Bonisoli, dove è lo stesso attore della violenza a chiedere perdono".

Forse il legame tra la vicenda di Iemmi e le Brigate rosse è ancora più profondo. Iemmi fu ucciso da un gruppo che sperava di realizzare una rivoluzione all’indomani della guerra. Desiderio molto simile al primo nucleo dei nostri brigatisti.

"Sì, c’era certamente un nucleo di sbandati che pensava che bisognasse completare il processo rivoluzionario. E infatti abbiamo tante vittime a dimostrarlo: Farri, don Pessina, Simonazzi e Morelli. In una parte delle Br pure c’era questa idea di completamento rivoluzionario".

La Destra esulta per questo processo di beatificazione. Tentativo di superare un conflitto ideologico o strumentalizzazione politica?

"C’è sicuramente, in alcuni, anche il desiderio di chiudere una partita sul piano storico. Anche se, nella fattispecie, non sono in campo direttamente. Sia Borghi, sia Iemmi, erano partigiani e non erano affatto di destra".

Il conflitto ideologico però c’è. Anche perché spesso la memoria è sorella della storia, ma non la sua gemella...

"È chiaro, ma faccio un esempio. La Fondazione Fossoli ha avuto il mandato di custodire la memoria, però stanno finendo i testimoni e quindi a questo punto si pone il problema di come prolungare questa testimonianza. Sarebbe improduttivo ricordare solo la storia, che è l’humus da cui è nata la nostra civiltà. Ma bisogna coltivare la memoria perché, come quando si coltiva un albero, questo dia frutti. E il frutto è rendere contemporaneo il valore di quello che è accaduto".

Usare parole come ’passamontagna’ da un palco politico forse non aiuta a coltivare correttamente la memoria.

"Non c’è dubbio. Chi ha una responsabilità pubblica deve conoscere il peso delle parole. Perché i fatti son sempre stati preceduti dalle parole. E’ imperdonabile Grillo, ma forse non si rendeva neanche conto della gravità".