Parrucchieri ed estetisti truffati. Un rappresentante a processo. Prometteva macchine innovative

Si è presentato nei saloni di parrucchieri ed estetisti delle province di Modena e Reggio Emilia per proporre loro un innovativo macchinario destinato alla realizzazione di trattamenti estetici.

Almeno quattro titolari di altrettanti saloni si sono lasciati convincere, firmando il contratto con relative rate da versare per l’acquisto del prodotto, del valore di circa diecimila euro.

Gli acquirenti, però, si sono resi conto ben presto di essere stati abilmente truffati: infatti, pur avendo pagato le prime rate non si sono visti recapitare alcun macchinario. Per questo motivo hanno iniziato a scattare le denunce.

Con l’accusa di truffa è alla fine finito a processo un reggiano di 44 anni. Ieri, in tribunale a Reggio Emilia si sarebbe dovuta tenere la prima udienza ma è stata rinviata a causa di un impedimento dell’imputato. I fatti sono avvenuti tra il 2018 e il 2019 in diversi comuni del reggiano ma anche del modenese. Secondo le accuse, in sostanza, il 44enne, conosciuto dalle vittime essendo un noto rappresentante di prodotti per parrucchieri e cosmetici, si è presentato al ‘cospetto’ dei titolari dei saloni per proporre una novità.

Infatti l’uomo avrebbe presentato alle vittime, tra cui una carpigiana, un macchinario innovativo nel campo dei trattamenti estetici, prodotto in un’azienda di Milano indirettamente truffata dal rappresentante. L’uomo ha quindi convinto i diversi acquirenti a sottoscrivere il contratto per l’acquisto del prodotto, che prevedeva il versamento di diverse rate (della durata di circa quattro anni) per una somma complessiva di circa diecimila euro.

I clienti hanno iniziato a versare le somme senza mai veder arrivare l’atteso macchinario: inizialmente il rappresentante avrebbe chiesto loro di attendere, per poi promettere alle vittime la restituzione delle somme. Successivamente l’imputato si sarebbe dato alla macchia. Il reggiano, al termine di una indagine è quindi finito a processo con l’accusa di truffa ai danni di almeno quattro parrucchieri ed estetisti.

Valentina Reggiani