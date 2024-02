Part-time orizzontale per colf con patente

DECRETO FLUSSI 2023 art. 9, co.5, DPCM 27.09.2023 Si ricerca N°1 COLF con almeno un’esperienza pregressa di 12 mesi nello stesso ruolo. Richiesta la conoscenza della lingua italiana (parlato). Inoltre, si richiede al candidato sia il possesso della patente B, che di essere automunito/a. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 198/2006. Si offre un contratto a tempo indeterminato, con orario part-time orizzontale di 25 ore a settimana. Data di assunzione prevista: 01/07/2024. Scadenza: 24/02/24.