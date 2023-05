Parte "Al Volo" e cerca giovani volontari

Nuova edizione dell’iniziativa ‘Al Volo’ con 29 progetti diversi di volontariato e 259 giornate che coinvolgeranno attivamente i ragazzi residenti nei territori dell’Unione Colline Matildiche dagli 11 ai 14 anni durante tutta l’estate.

‘Al Volo’, grazie alla disponibilità delle associazioni partner che progettano, realizzano e affiancano i ragazzi iscritti alle diverse attività con figure tutor, si consolida come un’esperienza di volontariato giovanile in grado ormai ogni anno di coinvolgere circa 200300 studenti.

Attivo dal 2014, si è presto diffuso come buona pratica negli anni in tutti e tre i comuni dell’Unione Colline Matildiche (Albinea, Vezzano e Quattro Castella) ed è riconosciuto come esperienza di cittadinanza attiva giovanile grazie al lavoro di rete tra associazioni, scuole secondarie di primo grado e famiglie del territorio.

Le iscrizioni sono possibili, entro il 7 giugno e sul sito internet dell’Unione, per tutte le ragazze e i ragazzi residenti nei comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano che frequentano la scuola media.

Quasi tutte le proposte hanno posti limitati.

m. b.