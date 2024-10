Parte col botto la nuova stagione dello staff di Edonè

È partita con il botto la nuova stagione di Edonè, società per eventi fondata da due giovani reggiani, Mattia Morini di Rio Saliceto e Davide Lumare di Correggio, per portare una ventata di freschezza nella Bassa e ridare lustro a locali storici del territorio, riempiendoli di un pubblico molto giovane.

"Principalmente - dice Mattia - organizzeremo delle serate in tre locali, il Mamato di Reggiolo, il Bar Roma e il Don Divino di Novellara. Nei locali, alterneremo vari eventi a tema: il mercoledì targato Tropical Vision, con colore dominante verde e allestimento, come dice il nome, con piante e addobbi tropicali; si parte alle 21.00 con il buffet e il genere sarà Afrohouse. I venerdì, invece, saranno chiamati Joker Room, con colore dominante rosso e musica tech-house dalle 23.30 in poi. Infine, "Follia" ovvero i sabati, contraddistinti dal colore bianco e si balla commerciale, hip hop, house e reggaeton".

"Organizzeremo ancora - dice Davide - la serata Ginerdì, un format in cui degusteremo dell’ottimo gin al venerdì sera, un evento gratuito dalle 23, in cui c’è la possibilità di fare portate di bottiglie o anche semplicemente godersi un drink, senza minimali di spesa. Il Don Divino, invece, diventerà la nostra base in cui faremo una vera e propria discoteca ad ingresso libero con consumazione obbligatoria".

Cesare Corbelli