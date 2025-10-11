Parte Green Kit, il progetto per ripulire le città

CavriagoPrende il via dall’Edicola Idea Gi di Mario Govi un nuovo progetto che punta a unire commercianti e cittadini nella cura condivisa dell’ambiente urbano, promossa dal Green Team Cavriago. Si chiama "Green Kit" ed è un set composto da pinza raccogli rifiuti, secchiello riutilizzabile e guanti monouso, che i negozi aderenti metteranno a disposizione della clientela. L’idea è semplice: chiunque potrà prendere in prestito il kit, utilizzarlo per ripulire la zona circostante e restituirlo al termine. "Siamo felici di ospitare il progetto pilota – afferma Mario Govi –. L’edicola è un punto di passaggio per tanti cittadini e offrire un servizio che unisce sensibilità ambientale e partecipazione civica è un modo concreto di contribuire alla comunità".Con questa iniziativa, aggiunge Daniela Burani, referente del Green Team Cavriago, "Vogliamo valorizzare il ruolo dei negozi di vicinato come presìdi civici e ambientali. Piccoli gesti quotidiani possono generare un grande cambiamento collettivo." Il materiale è stato fornito da Iren, che ha messo a disposizione le pinze, e dal Team, che ha provveduto al resto.Proprio il Green Team, nato spontaneamente dall’impegno di volontari locali, invita la cittadinanza a partecipare e diffondere l’iniziativa contribuendo così in modo diretto a rendere Cavriago più bella e accogliente. Il gruppo, attivo da tempo, organizza regolarmente giornate di pulizia collettiva in parchi, strade e aree verdi, promuovendo e sensibilizzando sul corretto smaltimento dei rifiuti e sulla sostenibilità ambientale in collaborazione con scuole, associazioni, enti e amministrazione comunale.

Francesca Chilloni