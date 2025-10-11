Parte Green Kit, il progetto per ripulire le città

Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
Marche, il nodo sanità
11 ott 2025
FRANCESCA CHILLONI
Set per il decoro ai cittadini. Il primo lo offre l'edicola . 'Idea Gi di Mario Govi'.

CavriagoPrende il via dall’Edicola Idea Gi di Mario Govi un nuovo progetto che punta a unire commercianti e cittadini nella cura condivisa dell’ambiente urbano, promossa dal Green Team Cavriago. Si chiama "Green Kit" ed è un set composto da pinza raccogli rifiuti, secchiello riutilizzabile e guanti monouso, che i negozi aderenti metteranno a disposizione della clientela. L’idea è semplice: chiunque potrà prendere in prestito il kit, utilizzarlo per ripulire la zona circostante e restituirlo al termine. "Siamo felici di ospitare il progetto pilota – afferma Mario Govi –. L’edicola è un punto di passaggio per tanti cittadini e offrire un servizio che unisce sensibilità ambientale e partecipazione civica è un modo concreto di contribuire alla comunità".Con questa iniziativa, aggiunge Daniela Burani, referente del Green Team Cavriago, "Vogliamo valorizzare il ruolo dei negozi di vicinato come presìdi civici e ambientali. Piccoli gesti quotidiani possono generare un grande cambiamento collettivo." Il materiale è stato fornito da Iren, che ha messo a disposizione le pinze, e dal Team, che ha provveduto al resto.Proprio il Green Team, nato spontaneamente dall’impegno di volontari locali, invita la cittadinanza a partecipare e diffondere l’iniziativa contribuendo così in modo diretto a rendere Cavriago più bella e accogliente. Il gruppo, attivo da tempo, organizza regolarmente giornate di pulizia collettiva in parchi, strade e aree verdi, promuovendo e sensibilizzando sul corretto smaltimento dei rifiuti e sulla sostenibilità ambientale in collaborazione con scuole, associazioni, enti e amministrazione comunale.

Francesca Chilloni

