Parte Guastalla jazz mentre a Bibbiano c’è il Disco Inferno

Al via il "Guastalla Jazz Festival", in piazza Mazzini dalle 21,30, con il concerto della Jazz in’it Orchestra diretta da Marco Ferri. A Castelnovo Sotto torna "Restare in Rocca": alle 18 dj set allo spazio Handroccafè. A Cogruzzo festa dell’aratura con il concerto di "The Saint" e dj set con Spaggio. A Gualtieri dalle 20 alle 24 a palazzo Greppi di Santa Vittoria suona la banda locale. A Poviglio festa della birra con il concerto dei Furore. A Luzzara fiera di luglio dalle 18 con sport, dj set, concerto dal vivo di quattro differenti band, eventi culturali e artistici. A Bagnolo la festa "Birra sotto la torre", in centro, col concerto dei Teoria X. A Bibbiano dalle 18,30 "La notte dei mille colori", alle 21,30 il concerto dei Disco Inferno. All’ex macello di Montecchio alle 21,30 tocca ai burattini con "C’era due volte un piede".