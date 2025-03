Parte il campionato di Serie C. Doppia sfida tra Reggio e Bologna

Scatta domenica il campionato di Serie C a squadre. Tra gli uomini il Circolo Tennis Reggio Emilia, che ha in Sansone l’atleta più rappresentativo, comincia la propria corsa dai campi di casa ospitando alle 9 il CT Bologna; trasferta nel capoluogo di regione, invece, per il C.E.R.E., che ha gli spagnoli Mesquida, Plans e Cervantes in roster, atteso dalla Virtus Tennis.

Il Circolo tennis Albinea attende i modenesi de La Meridiana, analoga sorte per il CT San Biagio, impegnato a Castelnovo Sotto col Club Giardino Carpi; turno interno anche per il San Martino Sport, che riceve il Tennis Club Parma. Tra le donne sono due le rappresentanti della nostra provincia: il CT Albinea, che in Zerbino e Cantoni le punte di diamante, inizia con la trasferta di Parma col Castellazzo, imitata dal San Martino Sport, col quartetto Leoni, Pianzi, Morgotti e Teggi, che fa visita al Nettuno Bologna.

Nella foto, il Ct Reggio. Da sinistra: Vignali, Bedogni, Marchesini, Cantoni, capitan Sabattini, Zanasi, Sansone e Abati