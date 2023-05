Parte il cantiere per la messa in sicurezza di via Reggiolo

E’ prevista in questo giorni l’apertura del cantiere per la messa in sicurezza di via Reggiolo, importante arteria di collegamento a Campagnola. Un intervento del costo di seicentomila euro da fondi del Pnrr. Per almeno tre mesi sono previste modifiche della viabilità tra il civico 22 di via Reggiolo e l’incrocio con la Provinciale 5 (la Reggiolo-Novellara). Il progetto prevede la ricostruzione della carreggiata nel tratto più a nord, tra l’incrocio in località Bernolda, passando per l’Oasi Celestina fino al limitare del tratto alberato. Ai residenti in quella zona e ai veicoli diretti ai fondi agricoli viene garantita la possibilità di accesso.