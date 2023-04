Parte il festival "Respiri di terra"

Si intitola "Respiri di terra" il festival promosso dal Comune di Correggio per la Giornata della Terra. Da domani fino al 22 aprile il festival prevede proposte, attività, laboratori, incontri e proiezioni dedicati alla terra, alla natura, al rispetto dell’ambiente e degli ecosistemi, rivolto a tutti, con una particolare attenzione alle scuole e al cinema. Per informazioni sul programma degli eventi, a ingresso gratuito, è possibile rivolgersi alla Casa nel Parco di via Fazzano (tel. 0522-643811).