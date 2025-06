Parte il focus sui disagi giovanili. L’intesa diventa bipartisan

"Accogliamo con favore l’interesse manifestato dalla minoranza sul tema del disagio giovanile, oggetto dell’ordine del giorno presentato nell’ultima seduta del consiglio comunale. Riteniamo che su un tema così rilevante e delicato ogni proposta meriti attenzione, confronto e valutazione nel merito senza pregiudizi". Ad affermarlo sono i gruppi di maggioranza di Scandiano dopo l’ordine del giorno della minoranza sul progetto educativo ‘Cittadini domani’ per il contrasto al disagio giovanile e promozione della cultura della legalità. "La disponibilità ad affrontare insieme questi argomenti, anche nella sede più opportuna della commissione consiliare, è piena e concreta – dicono dalla maggioranza –. Proprio in questo spirito, già nello scorso consiglio, dedicato al medesimo tema, avevamo espresso la volontà, presentando un ordine del giorno, di approfondire congiuntamente i contenuti proposti, integrandoli con quanto già attivo sul territorio e con gli strumenti già messi in campo da tempo grazie al lavoro dell’amministrazione e dei nostri servizi".

Ribadiscono inoltre la loro "piena disponibilità a discutere in commissione una proposta che tenga conto del lavoro già svolto, delle risorse attivate e necessità ancora aperte così da costruire eventualmente un documento realmente condiviso e utile. Il disagio giovanile è una sfida complessa che richiede impegno quotidiano, spirito di collaborazione e senso di responsabilità. Siamo pronti a fare la nostra parte, con serietà, insieme a chi vorrà farlo davvero".

m. b.