Parte il piano aria. Aree ridotte per i cittadini

2 ott 2025
ANTONIO LECCI
Confronto tra Comune e commercianti per non sfavorire le attività. Per i residenti sarà più facile raggiungere i parcheggi e il centro.

Piazza Bentivoglio, nel centro di Gualtieri

Con ottobre prende il via il Piano Aria e le relative restrizioni in vigore nei centri storici dei Comuni dell’Emilia-Romagna, in particolare per i veicoli giudicati "inquinanti (diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4; benzina: Euro 0, 1, 2, ciclomotori e motocicli Euro 0, 1, 2). Provvedimenti che hanno già provocato polemiche e che sono destinati a sollevare ancora proteste, in particolare per i divieti che interessano zone in cui si trovano servizi importanti, come parcheggi, uffici pubblici e aree di commercio.

A Gualtieri, però, è stato deciso di trovare soluzioni che permettano sì di attuare il Piano Aria, ma andando incontro alle esigenze dei cittadini. Grazie a un confronto con i commercianti, l’area soggetta a limitazioni è stata ridotta per garantire pieno accesso ai principali parcheggi (piazza IV Novembre e piazza Cavallotti), e quindi ai servizi pubblici come il municipio, la caserma dei carabinieri, l’ufficio postale, il centro servizio anziani… fino alle attività commerciali concentrate proprio in centro storico. "La nuova proposta – confermano dal municipio – è stata condivisa nei giorni scorsi in un incontro tra il sindaco, giunta comunale e i commercianti. Le restrizioni riguardano esclusivamente i veicoli più inquinanti e sono invariate rispetto allo scorso anno per le auto, mentre cambiano per ciclomotori e motocicli. Non ovunque, però, sono state definite limitazioni alle aree di "divieto", tanto che in alcuni Comuni l’argomento è stato pure al centro di interrogazioni e discussioni nei consigli comunali, per cercare soluzioni meno impattanti sui cittadini.

Antonio Lecci

