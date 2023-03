Parte il progetto che è stato dedicato ai giovani artisti

È tutto pronto per Photograph-er. Il progetto di formazione - sostenuto da Giovani Artisti Emilia Romagna – rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni ricomincia sabato. Dodici lezioni condotte da professionisti della fotografia, che consentiranno ai partecipanti di arricchire il proprio bagaglio culturale e tecnico. In aula undici giovani artisti, con un’ età media di 28 anni, i cui progetti sono stati scelti da una giuria composta dagli staff di Fotografia Europea, Officina Educativa e GaEr. Ottantasette le candidature arrivate. Grazie a workshop, incontri con professionisti del settore e seminari, i partecipanti avranno la possibilità di entrare a far parte della diciottesima edizione del Festival Fotografia Europea.

s.bon.