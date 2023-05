Parte il restauro del ponte di Montecatini

Il ponte di Montecatini di Rubiera domani, dopo 144 anni, chiuderà al traffico per l’inizio dei lavori per la sua messa in sicurezza e manutenzione straordinaria grazie ad un finanziamento di circa un milione di euro del Pnrr. Il ponte non è a rischio dal punto di vista statico. "Il progetto di recupero – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – è stato piuttosto complesso perché doveva tenere insieme il bisogno di garantire la stabilità secondo le attese del ventunesimo secolo al rispetto dovuto ad un manufatto vincolato dalla Sovrintendenza. Ci saranno interventi visibili: spariranno le crepe, i mattoni verranno vagliati uno ad uno col ripristino con malte specifiche nelle fughe. I ‘tubacci’ che sono attaccati ai parapetti, dove passano il gas, la media tensione e cavi telefonici, spariranno. Sarà realizzata su di un lato una pista ciclopedonale e sull’altro un marciapiede con una corsia a senso unico per il traffico veicolare". Saranno eseguiti anche altri importanti interventi: si inserirà un sistema di catene che terranno insieme la struttura, pronte a resistere in caso di sisma. Saranno aggiunti, sopra gli attuali muretti, due parapetti in metallo, per aumentare la sicurezza di chi transita in particolare a piedi o in bici. Il ponte tornerà come nuovo. "Nella sua funzione – dice Cavallaro – oggi è stato di fatto sostituito da Ponte Luna che sorge poco più avanti: da lì bisognerà passare per il tempo del cantiere stimato in circa sei mesi. Si riuscirà però, almeno per due terzi del tempo, a garantire sul ponte di Montecatini il passaggio ciclopedonale, utile in particolare agli abitanti di via Secchia e via per Salvaterra".

Matteo Barca