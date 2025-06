Parte il Salvaterra Rock Music

Oggi prende il via il Salvaterra Rock Music for Peace, al parco del Liofante, nella frazione di Casalgrande, con eventi fino a domenica con concerti dedicati alle note di grandi artisti del rock internazionale. Si comincia stasera con i From Zero, con un tributo dedicato ai Linkin Park. Si prosegue domani con un tributo agli Oasis grazie alle note degli Oasis it.

Sabato sarà il turno dei successi dei Guns ‘n Roses, proposti al pubblico di Salvaterra dalla band Guns Celebration, mentre domenica il gran finale è affidato a un tributo a Bruce Springsteen con il concerto dei Blood Brothers.

A completare le singole giornate anche la musica dance con i dj set di Luca Coveri e la partecipazione di Daddy Radio. Tutte le sere attivi bar, birreria e ristorazione.

Ingresso gratuito agli spettacoli.

Per informazioni: 347-8155595.