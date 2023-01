Parte la guerra alle barriere architettoniche

di Francesca Chilloni

Ottanta chilometri di strade analizzate palmo a palmo per individuare gli ostacoli e le barriere architettoniche che impediscono di muoversi agevolmente; 1200 schede di situazioni critiche mappate; tecnici comunali formati per poter affrontare le opere necessarie ad eliminare le criticità. È il lavoro svolto nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale di Montecchio, che è confluito nel Pau, il Piano di accessibilità urbana recentemente approvato dal Consiglio comunale.

"Non sono molti i Comuni che lo hanno adottato, nonostante sia previsto dalla legge 10492. La decisione è scaturita dalla sensibilità particolare di alcune consigliere, che poi si è incrociata con quella del sindaco Fausto Torelli e della giunta", sottolinea l’assessora alla Scuola e alle Pari opportunità Elena Terenziani, che si è occupata in prima persona del progetto - costato 18mila euro - insieme a Leris Fantini (Consulente benessere ambientale).

"Non solo gli edifici devono essere accessibili a tutti - prosegue l’assessora -, ma l’intera città deve essere accogliente a persone portatrici di ogni forma di disabilità, non solo fisica ma anche sensoriale, o con impedimenti temporanei come può essere una mamma con passeggino. Abbiamo perciò contattato un progettista che ha realizzato i Pau in tutt’Italia e abbiamo messo a fuoco gli obiettivi. Lui, grazie ad uno speciale applicativo, ha fisicamente mappato e fotografato tutte le piazze e strade percorrendole a piedi: 40 km, su entrambi i lati, per un totale di 80 km.

Ogni criticità ha la sua scheda: dai cassonetti e agli arredi urbani che impediscono il passaggio, all’assenza di parcheggi riservati ai disabili o di pensiline protette alle fermate degli autobus".

Tra le criticità, alcune non eliminabili legate alla stratificazione dal medioevo di strade ed edifici, come avviene in quasi tutti i centri storici italiani.

"Fantini ha formato i nostri tecnici ad usare l’app, che consente di fare delle estrazioni di situazioni o di strade, o di quartieri - afferma Terenziani - e anche delle disponibilità economiche del Comune. Può anche elaborare preventivi e suddividere in stralci le opere. Adesso passeremo alla programmazione dei lavori. I primi esiti sono la modifica della viabilità della zona delle scuole, per renderla più sicura per pedoni".

Per sistemare le pavimentazioni in tutta Montecchio servirebbero 1 milione 857mila euro; oltre 201mila per i passi carrai; altri 145mila per realizzare scivoli e raccordi; 723mila euro per sistemare marciapiedi e altri percorsi; circa 167mila euro per rendere ai non vedenti fruibile tutto il paese, e 272mila per gli attraversamenti. Una delle altre criticità emerse è Piazza del Mercato Nuovo, con una pavimentazione devastata dal transito dei veicoli. Un’altra zona sotto la lente del Comune è quella di accesso all’ospedale.