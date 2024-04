Parte la mini rassegna dialettale

Nella sala spettacoli di via Roma 37, in centro a San Martino in Rio, prende il via stasera una mini rassegna di teatro dialettale con la divertente commedia "Guerda tè, pinseva un lavor e invece l’era n’eter che po’ l’era gran collè… Mah!!, due atti comici di Antonio Guidetti messi in scena dalla compagnia Artemisia Teater nell’ambito della rassegna per festeggiare i 45 anni di teatro dell’autore reggiano. Il ciclo di appuntamenti prosegue l’11 aprile alle 21 con "La sindrome di Procuste", mentre il 18 aprile alle 21 tocca a "Lui, lei e l’altro". Ingresso a dieci euro. Agli spettatori in omaggio il dvd di una commedia di Guidetti e dell’Artemisia Teater. Per informazioni e prenotazioni: tel. 335-6453364. La rassegna dialettale è organizzata da GuGu Eventi e Teatro Barrique con il patrocinio del Comune di San Martino in Rio.