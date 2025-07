Parte la rivoluzione in casa Diavoli. Addio a 16 atleti: "Grazie a tutti"

Il Valorugby annuncia la partenza di sedici giocatori, confermando un trend nato da qualche stagione e che vuole decisi rinnovamenti estivi della rosa. Lasciano la maglia granata due grandi veterani: Denis Majstorovic e Mirko Amenta. Partono anche due altri atleti simbolo del team dei Diavoli come il generoso e combattivo Josh Renton (il mediano di mischia torna nella sua Nuova Zelanda) e Giulio Bertaccini, ingaggiato – come tutti auspicavano – dalle Zebre; in queste settimane Giulio è impegnato con la nazionale assoluta nel tour in Africa del Sud, aperto venerdì scorso da una roboante vittoria per 73-6 sulla Namibia.

Tornano in Argentina gli ottimi Maximo Ledesma, Benito Paolucci e Ulises Garzyera; saluta Rativa Tavuyara, che a Reggio non è riuscito a esplodere come sperava. Partono dalla Canalina anche Riccardo Pisicchio, Edoardo Mastandrea, Filippo Bozzoni (il giovane trequarti ha fatto in tempo a vincere nello scorso weekend la medaglia di bronzo negli Europei 7s, ad Amburgo), Dario Schiabel (il fratello Fabio dovrebbe invece rimanere), Andrej Marinello, Federico Pavesi, Mattia Mazzanti e Samuele Mirenzi.

"Grazie a ognuno di voi. Grazie per aver dato sempre il massimo per i vostri compagni e per questa squadra. -ha scritto il club sui propri canali di comunicazione- In bocca al lupo per il vostro futuro da tutta la famiglia dei Diavoli".

Per ora nella colonna degli arrivi della società diretta da Enrico Grassi compare un solo nome, ma molto importante e significativo: quello di Luca Bigi, tallonatore reggiano e già capitano della nazionale azzurra.

Marco Ballabeni