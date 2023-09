Parte la sperimentazione a Scandiano: nelle scuole la differenziata ’elettronica’

La raccolta differenziata elettronica anche nelle scuole scandianesi. Si chiama Raee (rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e ora a Scandiano potrà essere raccolto all’interno di tutte le scuole primarie e secondarie e in municipio. E’ iniziata la consegna dei contenitori grazie a un progetto sperimentale attivato da gruppo Iren e Comune di Scandiano che durerà fino a dicembre 2023 e prevede l’installazione sul territorio cittadino di contenitori per la raccolta di piccoli prodotti elettrici ed elettronici come pc, tablet, smartphone, chiavette Usb, piccoli elettrodomestici. I contenitori, contraddistinti dal colore arancione e adesivi personalizzati, saranno posizionati in dieci punti di raccolta: nove attivati in tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, mentre uno nella sede del Comune.

"A fianco della raccolta sperimentale – spiegano dal Comune – il progetto prevede anche attività di educazione e informazione ad hoc che saranno realizzate dal nostro Ceas e Eduiren in collaborazione con i nostri tecnici con l’obiettivo di sensibilizzare bambini, ragazzi, famiglie e docenti sulle buone pratiche per una corretta raccolta differenziata e sull’economia circolare. Un progetto in cui crediamo tantissimo nell’ottica di sensibilizzare le famiglie ad una raccolta differenziata sempre più capillare".

m. b.