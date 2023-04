Parte la Ztl, i ciclisti la promuovono Mentre ’Aveda’: "Taglio al fatturato"

Da ieri è entrata in vigore l’estensione della Zona a Traffico Limitato in centro storico. Al momento, il divieto di transito si estende da Corso Garibaldi – all’altezza di via Porta Brennone – in piazza Roversi e via Ariosto sino all’incrocio con Viale Montegrappa. Il nuovo assetto urbanistico è stato definito ieri attraverso un’apposita segnaletica che è stata fissata in Corso Garibaldi all’altezza di via Porta Brennone. Il tutto in virtù di un "incremento della sicurezza stradale finalizzato a garantire le necessarie condizioni di sostenibilità ambientale e qualità urbana in un tessuto viario e urbanistico storico, delicato e ‘vulnerabile’", come spiegano da Piazza Prampolini. Una decisione che vede il sostegno deciso della Fiab Reggio Emilia, che con una nota del suo presidente, Raffaella Monti, sottolinea come "le auto in centro storico in una città come Reggio sono anacronistiche. Dai nostri primi passi sul tema della mobilità in città abbiamo sempre sostenuto la necessità della chiusura al traffico privato, con l’esclusione di residenti e fornitori (di attività commerciali, ndr)". Perché? Perché, secondo la Fiab: "Il Centro Storico è invaso dalle auto". "La Ztl come le aree pedonali hanno ormai dimostrato da decenni, non fanno morire il centro storico. Anzi, è vero esattamente il contrario. Chi passa in auto non si ferma a fare acquisti. Mentre chi passa a piedi o in bici è sicuramente più facilitato".

Di opinione diametralmente opposta è Vittorio Di Somma, titolare del salone di bellezza Aveda Mec Parrucchieri, che opera tra via Emilia Santo Stefano e Corso Garibaldi (ricordiamo che vi è l’intenzione dichiarata di estendere la Ztl anche a via Emilia Santo Stefano): "Con l’estensione della Ztl anche a Corso Garibaldi, posso dire che, già così, un buon 20% di fatturato si è volatilizzato – attacca il signor Di Somma –. Abbiamo una clientela fidelizzata, visto che a Reggio operiamo ormai da dieci anni, e parte di questa arriva da altre città: Modena, Parma, anche da Milano. Anziché cercare di agevolare l’accesso a queste persone, e, ovviamente, non solo, estendiamo dei limiti".

Di Somma evidenzia una sorta di dissonanza stridente. Mentre si levavano alti i peana sull’investimento per riportare agli antichi splendori il Mercato Coperto, contemporaneamente si chiudevano al transito alcune vie del centro: "Ma ben vengano investimenti come quello del Mercato – argomenta il diretto interessato –. Sono iniziative che devono essere lodate e che fanno bene a una città. Ma tutto deve essere equilibrato e accessibile. Il centro deve vivere! Il fatto è che si continua a sovraccaricare una circonvallazione come quella di Reggio che è ormai allo stremo. Modena e Parma non hanno questo approccio e infatti…". L’opinione di Di Somma è condivisa anche da altri commercianti della via Emilia: "Alcuni di loro hanno investito forte, ‘soldi veri’, su via Emilia Santo Stefano, un bellissimo segnale a fronte dei 18 negozi sfitti che costellano quella strada. Ma ora il rischio è di divenire inaccessibili a gran parte di clienti e interessati. Raccolta firme? Se ne sta parlando. Io ci starei senza remore".

Nicola Bonafini