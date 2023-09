Parte ’Laboratorio Benessere’

L’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (Aima) di Reggio Emilia e Amici di Casa Insieme, hanno organizzato a Castelnovo Monti una serie di incontri sulla prevenzione di questa malattia.Il ’Laboratorio Benessere’ è stato promosso dalle associazioni Aima di Reggio Emilia e Amici di Casa Insieme, con il patrocinio del Comune di Castelnovo e la collaborazione con Ausl Irccs di Reggio Emilia, Centro Sociale Insieme e Uisp Comitato Territoriale di Reggio Emilia. Dal 5 ottobre al 14 dicembre 2023, tutti i giovedì dalle 9.30 alle 11 si terranno gli incontri del a Castelnovo presso il Centro Sociale Insieme. Laboratorio Benessere è un percorso di gruppo in 11 incontri in cui si esplorano i fondamenti del corretto stile di vita per mantenere in salute il corpo e la mente. Gli incontri sono aperti a persone con più di 60 anniò Per info e iscrizioni: tel. 340 1491444.

