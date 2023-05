Parte l’"Andom Andom Tour"

Prende il via oggi il nuovo tour 2023 di Marco J Mammi (nella foto), sul palco del teatro Asioli di Correggio, con inizio alle 18. E’ l’anteprima dello spettacolo che l’artista reggiano porterà in giro per l’Italia. Un tour dal titolo "Andom andom tour", che prende il nome dell’ultima nuova canzone del cantautore.

Sarà uno spettacolo nuovo rispetto al 2022, oltre che per le canzoni inedite, anche per la band che si è ulteriormente allargata con l’inserimento della sezione fiati e che ha contribuito a nuovi arrangiamenti musicali. Anche nel corso degli spettacoli del 2023 sarà presente uno schermo gigante alle spalle della band che, durante l’esibizione, proietterà video inediti. Non mancheranno nemmeno ospiti a sorpresa…

"L’anteprima assoluta di questo nuovo spettacolo abbiamo voluto proporla nella splendida cornice del teatro di Correggio che già nel 2022 ci ospitò con un sold out che speriamo di replicare anche quest’anno". Dunque, in modo un pochino "scaramantico", si torna al teatro che un anno fa aveva portato fortuna al cantautore reggiano, originario di Scandiano. A fine 2021 Mammi ha realizzato il secondo album dal titolo "Vacca Ragas", presentato per l’occasione al teatro di Casalgrande, dando poi il via al "Vacca Ragas Tour 2022", con varie tappe in Emilia. I biglietti si possono prenotare via mail a [email protected], telefonando a 0522-637813 oppure acquistare su www.vivaticket.it.

a.le.