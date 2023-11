Parte stasera. Reggio Film Festival

Al via - dalle 20.30 al Teatro San Prospero - la presentazione della selezione ufficiale dei cortometraggi del Reggio Film Festival. La serata è introdotta da Ali Asgari, regista iraniano in concorso con il cortometraggio "Over Mij".

Presente anche Francesco Barozzi, che introduce la sua opera, "Hub – sulla propria pelle". Il corto racconta di una coppia che vive in una roulotte, ai margini della società. Tra gli altri corti proposti in serata: "68.415" (Italia), "Of wood" (Usa), "Dove il sasso cadrà" (Italia), "Meal on the plate" (Usa, Cina), Guerra tra poveri (Italia). Ingresso libero.