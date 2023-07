Parte una scintilla, divampa un rogo sul tetto di una palazzina in piazza Benderi

Apprensione ieri in paese per un rogo che è scoppiato nel cantiere di riqualificazione della palazzina di tre piani dove ha sede l’agenzia assicurativa Unipol, in piazza Benderi. Nessuna persona è rimasta intossicata, ma un appartamento è stato invaso dall’acqua durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, scoppiato nella zona retrostante l’edificio sul tetto. Erano circa le 11 quando un gruppo di operai di un’impresa locale stava rifacendo le coperture; forse a causa di una scintilla, si sono sprigionate fiamme che hanno attecchito rapidamente. Gli operai hanno subito dato l’allarme alle persone che si trovavano in casa, che si sono messe in salvo. Sul posto sono stati inviati 2 ambulanze e 4 mezzi dei vigili del fuoco. Lo spegnimento ha richiesto un paio d’ore: distrutti circa 130 mq di tetto, mentre ne sono stati salvati almeno altri 1000.

Ieri pomeriggio a Puianello i vigili sono intervenuti in un’abitazione per spegnere l’incendio innescato da una lavatrice. Nessun ferito.

f.c.