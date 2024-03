Partecipazione e innovazione sociale. Quattro giorni dedicati ai quartieri

Quattro giorni dedicati alle iniziative sulla partecipazione e l’innovazione sociale urbana: è il programma di ’Insieme:fare’, che dal 21 al 24 marzo racconterà – attraverso incontri, presentazioni e passeggiate collaborative – le esperienze promosse dal Comune di Reggio in collaborazione con numerosi altri soggetti del territorio, nell’ambito del progetto ’Qua-Quartiere bene comune’.

Denso il calendario degli appuntamenti, promossi nei diversi luoghi che in questi anni sono stati il fulcro delle sperimentazioni e dei progetti collaborativi promossi dal Comune, come il Laboratorio aperto dei Chiostri di San Pietro, dove nel pomeriggio di venerdì prossimo è in programma la presentazione del libro ’Quartiere bene comune. Diario di un viaggio nella città collaborativa’ con la saggista e filosofa, fondatrice della scuola di filosofia Tlon, Maura Gancitano.

Prima della presentazione, sempre ai Chiostri, è in programma un incontro su ricerca e innovazione per la città a partire dal progetto ’City science office’, con i professori Giovanna Galli e Christian Iaione.

Non mancherà uno spazio dedicato al tema della prossimità in rapporto al digitale, con un approfondimento sulla piattaforma sperimentale Hamlet, previsto nella stessa giornata di venerdì presso la sede reggiana di Unimore, uno strumento per creare relazioni all’interno e fra quartieri.

Sabato, Villa Levi ospita invece un focus incentrato sui progetti di uso temporaneo degli spazi urbani come beni comuni, mentre al pomeriggio – al Centro sociale Catomes Tot – ci sarà un incontro dedicato al ruolo dei centri sociali come Case di quartiere nella costruzione di comunità e città solidali. Infine, il programma si chiuderà domenica 24 con una camminata urbana collettiva che toccherà sei percorsi della rete del progetto ’Reggio Emilia città dei sentieri’.

Il programma nel dettaglio è disponibile sul sito eventi.comune.re.it

s. bon.