Partecipò a un sequestro lampo: ora dovrà restare in carcere per tre anni e sette mesi

Coinvolto in un processo per un rapimento lampo, con reati che vanno dalla tortura e le lesioni personali a ricettazione, porto d’arma in luogo pubblico e rapina, un uomo di 44 anni, residente a Correggio, è stato raggiunto dai carabinieri e portato in cella per espiare la pena detentiva che è diventata esecutiva lo scorso 8 dicembre.

Massimo Carnevali, residente nella cittadina della Pianura reggiana, è stato condannato a Verona a una pena di quatto anni e sei mesi di reclusione, mille euro di multa con l’aggiunta di cinque anni di interdizione dai pubblici uffici.

Nella mattinata di ieri i carabinieri di Correggio hanno eseguito il provvedimento di arresto emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del tribunale di Verona, competente per i fatti legati al processo.

L’uomo deve espiare una pena residua di tre anni, sette mesi e 17 giorni di carcere.

La condanna si riferisce a un sequestro di persona avvenuto nell’estate del 2021 al confine tra le province di Verona e Mantova, coinvolgendo come imputati anche una donna albanese di 31 anni e due trentenni residenti nel Bresciano.

La vittima, di 47 anni, era stato preso di mira da colpi di pistola alle gambe, segregato in un casolare e poi lasciato nudo e legato nelle campagne mantovane (nella foto la zona in cui fu ritrovato). Il correggese che ora è finito in carcere, dopo la condanna, avrebbe preso posto sulla Bmw, su cui fu caricato a forza la vittima, poi sottoposta a un pestaggio durato ore.

Tutto questo pare che fosse stato organizzato per farsi dare informazioni su un presunto avvelenamento che la donna albanese sosteneva che fosse stato attuato dall’uomo di 47 anni preso di mira dal gruppo, poi finito al centro delle indagini delle forze dell’ordine, arrivando fino al processo.