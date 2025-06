’Parthenope’ e ’Familia’. Il ’Nastro d’argento’ a Cristiano Travaglioli

A Cristiano Travaglioli è stato consegnato il Nastro D’argento 2025 – importante premio cinematografico assegnato dal sindacato nazionale giornalisti cinematografici – per un doppio riconoscimento: il montaggio di ’Parthenope’ di Paolo Sorrentino e di ’Familia’ di Francesco Costabile.

Cristiano Travaglioli, reggiano, è tra i montatori più apprezzati del nostro cinema. Collaboratore storico di Paolo Sorrentino, con cui ha firmato anche la serie ’The young Pope’, Travaglioli ha firmato il montaggio di tanti altri film, tra cui: ’Fascisti su Marte’ di Corrado Guzzanti; ’Il divo’, ’This must be the place’, ’La grande bellezza’, ’Youth-La giovinezza’, ’Loro’, ’È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino; ’La mafia uccide solo d’estate’ di Pif; ’Anime nere’ di Francesco Munzi; ’Sicilian Ghost Story’, di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.

Nato a Recanati, da piccolo si è trasferito nella nostra città dove ritorna spesso, dopo il trasferimento a Roma. Oltre al lavoro di montaggio, Travaglioli porta avanti varie collaborazioni di didattica del cinema con importanti istituzioni come il Centro Sperimentale di Cinematografia (dove si è formato) e diverse masterclass con sale e scuole di cinema. Cristiano Travaglioli, oltre a questo, ha già vinto tre prestigiosi premi: David di Donatello (2015), European Film Awards (2013), Nastri d’Argento (2015).

Stella Bonfrisco