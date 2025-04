Parti civili all’attacco. Pioggia di provvisionali. Una nonna in lacrime:: "Ci fecero sentire mostri"

Finita la requisitoria del pm Valentina Salvi, la parola è andata ai legali delle parti civili tra cui genitori e bambini ritenuti danneggiati dalle condotte nel caso Bibbiano, che divenne di dominio pubblico quando nel giugno 2019 scattarono le misure cautelari. Il primo avvocato a prendere la parola, Gianluca Tirelli, rappresenta una coppia e un bambino (nato nel 2012) originari dell’Est. Ha ripercorso la sofferenza del distacco e attaccato gli imputati. "Nell’ottobre 2018 lui, a 5 anni, uscì da scuola: cercava gli occhi della madre, ma trovò braccia che lo caricarono su un’auto. La madre assistì alla scena e bloccò l’auto: venne prelevata pure lei e trasportata in luogo sconosciuto al padre. Poi si venne a sapere che i servizi sociali avevano evidenziato alcuni elementi alla base di questo prelievo forzoso". Per il legale "tutte le parole si sono rivelate non supportate da prove": "La loro casa non era disadorna, il bambino non era denutrito, le macchie sulle mutande erano feci ma furono indicate come segno di violenza sessuale. La depressione del bambino non fu verificata e neppure la cattiva gestione del denaro: i genitori non pagarono tre rette dell’asilo, ma lo anticiparono giustificandosi col fatto che dovevano pagare i mobili, poi le versarono". Chiede retoricamente Tirelli: "È plausibile che il minore caricato in auto dica di essere contento di essere stato portato via? Si è costruita una situazione tale da giustificare il prelievo, che si è rivelata infondata. Le conseguenze sono stati traumi da cui non si guarisce: ancora oggi quando suona il campanello il bambino si va a nascondere".

Per la famiglia il legale ha chiesto 300mila di risarcimento. Ha parlato per ore l’avvocato Cecilia Soliani, che segue due famiglie. Una di origine africana, formata dai genitori e due fratellini (assistiti anche dagli avvocati Nicola Tria e Marta Rovacchi). A titolo di provvisionale Soliani ha chiesto per la bimba 75mila e per i genitori 50mila totali: "Il padre non vide i figli per quattro anni. Vissero in attesa di telefonate e incontri protetti". Soliani tutela anche un’altra minorenne che fu affidata alla coppia di donne imputate dopo che i genitori vissero una fase di conflitti e problemi: ha chiesto per lei 75mila di provvisionale. Ha premesso come "questi genitori hanno sbagliato, ma avrebbero dovuto essere accompagnati. L’obiettivo degli imputati era far dimenticare la famiglia d’origine, come emerso dalla gioia espressa per la decadenza genitoriale sulla piccola. Tutto nacque dalla convinzione che ai minori si dovesse dare una famiglia migliore". Poi si è sviscerato il caso di un bambino, per il quale l’avvocato Giorgio Setti, in sostituzione dell’avvocato Nicola Termanini, ha domandato 100mila euro per la madre naturale e 70mila per il patrigno. Nelle scorse udienze l’avvocato Vincenzo Belli ha ritirato la costituzione di parte civile per una coppia con due figlie, di cui una al centro della psicoterapia di Claudio Foti (assolto in via definitiva in abbreviato). Termanini segue anche la vicenda della bambina considerata il caso-pilota, che sarà discusso prossimamente: "A nome delle famiglie ringrazio pm, consulenti tecnici e ufficiali di polizia giudiziaria – dice – che hanno permesso a tanti minori ingiustamente allontanati di rientrare nelle loro famiglie". Era presente la nonna della bambina, interpellata dal Carlino. Ancora le salgono le lacrime agli occhi: "Ho sentito un’imputata dire in aula che si è sentita un mostro: ma prima ci sono stati genitori e nonni che si sono sentiti tali, di fronte a persone che vedevano il male dove non c’era".

Alessandra Codeluppi