Partita da bollino rosso per l’ordine pubblico. In arrivo mille tifosi aquilotti con auto e pullman

La spedizione dei mille. È già scattata la mobilitazione generale della tifoseria dello Spezia per il derby con la Reggiana in programma sabato prossimo al Mapei Stadium (ore 16,15). La maggioranza dei tifosi ‘aquilotti’, in funzione della vicinanza alla terra di confine emiliana, raggiungerà la città del Tricolore a bordo di mezzi privati pronti a svalicare sul Passo del Cerreto. In aggiunta partiranno anche quattro pullman. I residenti nella provincia spezzina potranno acquistare i biglietti solo ed esclusivamente nel settore ospiti dello stadio reggiano.

Una partita da bollino rosso che sarà attenzionata dalle forze dell’ordine pronte ad una task-force per evitare qualsiasi contatto tra i supporters granata e bianconeri, animati da una storica e acerrima rivalità. In questi giorni si riunirà il Gos per preparare nei dettagli la partita dal punto di vista dell’ordine pubblico e valutare di prendere eventuali provvedimenti in accordo col Viminale.