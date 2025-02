"Partita sporca e difficile. Buono l’atteggiamento"

"E’ stata una partita sporca, non brillante e complicata, come mi aspettavo che sarebbe stata", dice mister William Viali nel post pareggio interno contro la Carrarese. "Il nostro avversario ha fatto un’ottima prestazione, ma la Reggiana alla fine non tradisce mai. Abbiamo spinto molto nel primo tempo, dopo un brutto inizio, poi nel primo quarto d’ora del 2° tempo non riuscivamo più a fare il nostro pressing. Il secondo gol subìto era evitabile e ci ha reso duro dover pareggiare nuovamente. Nel complesso sono contento dell’atteggiamento dei nostri ragazzi, hanno reagito due volte dopo i loro gol, su questo aspetto siamo migliorati". "Un buon segnale - prosegue l’allenatore - è che chi è subentrato dalla panchina si è fatto trovare pronto, dando un buon supporto alla squadra. L’ingresso di Cigarini l’ho voluto fortemente: è un giocatore d’esperienza, non ha paura a gestire la palla. Ho detto di dargli sempre il pallone perché costruisse le azioni".

Da due settimane Viali ha spiegato che sta lavorando sul "non creare la paura tra i giocatori nel subire gol da calci piazzati, cosa che ci è successa spesso nelle ultime 5 partite. Quello che non voglio è che si crei la psicosi su questo, perché l’atteggiamento mentale fa molto su questi episodi". Sul punto guadagnato in classifica: "Meglio questo di quello di quello rimediato contro il Frosinone".

Su questo, il difensore granata Luca Cigarini, commenta: "Risultato giusto, un buon punto per come si era messa la partita, ma non possiamo essere contenti al 100%. Non avrei mai firmato per un pareggio prima di scendere in campo".

Analizzando il gioco, aggiunge: "Facciamo fatica mentalmente ad esprimerci al meglio sugli scontri diretti per la salvezza, non ci nascondiamo, sentiamo l’importanza del match e del risultato. Lo sappiamo e ci stiamo lavorando per migliorare. Non siamo una squadra che schiaccia le partite, dobbiamo imparare a farlo, ci manca uno step. Bene comunque ad avere reagito due volte sugli svantaggi, cosa avvenuta di rado in questo campionato". Sul malumore dei tifosi: "Ci hanno sempre sostenuto, hanno solo fatto un coro alla fine. Vanno capiti e per noi sono sempre un plus". Sull’assenza di Rozzio, fuori per infortunio: "Chiaramente ci manca, ma il problema dei gol subiti, soprattutto su calci piazzati, è di squadra, non una questione legata solo a lui".