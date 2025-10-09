Partiti i lavori di manutenzione lungo la Sp 7

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria lungo la strada provinciale Sp 7 "Pratissolo–Felina", tra i comuni di Baiso e Carpineti, una delle arterie principali di collegamento tra la collina e la montagna reggiana. Il cantiere, localizzato al km 24, riguarda complessivamente cinque tratti – tra il km 23 e il km 29 con un investimento complessivo di 480.000 euro.I lavori comprendono il ripristino di muri di sostegno, la realizzazione di solette di fondazione in cemento armato con cordoli sommitali e installazione di barriere di sicurezza. Tra le opere più significative la costruzione di un nuovo muro di sostegno in calcestruzzo armato a Montefaraone, in continuità con uno già esistente, per garantire la stabilità del versante di monte e la sicurezza della carreggiata in un’area soggetta a fenomeni franosi. La progettazione ha preso in considerazione la complessità geomorfologica del territorio, adottando soluzioni compatibili con le opere esistenti e rispettose dell’ambiente. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni, lungo i tratti interessati sono stati istituiti sensi unici alternati. I lavori sono eseguiti dalla Tre Emme S.r.l. di Castelnovo di Sotto, sotto la direzione dei tecnici della Provincia di Reggio Emilia. "In questi anni stiamo continuando a investire risorse significative, frutto della capacità della nostra Provincia di reperire fondi anche se privi di una riforma che restituisca piena dignità economica alle Province italiane, – sottolinea il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni – da troppo tempo lo Stato ha sottratto risorse importanti alla manutenzione delle strade, ma non ci siamo arresi, cerchiamo soluzioni per garantire interventi essenziali, soprattutto in montagna". I sindaci Fabio Spezzani di Baiso e Giuseppe Ruggi di Carpineti ringraziano Zanni per la costante presenza sul territorio. "La Sp 7 è una strada vitale per le nostre comunità – affermano insieme - e questo cantiere rappresenta una garanzia di sicurezza e continuità per i cittadini che la percorrono quotidianamente".

